Для участников российско-грузинского форума в Ингушетии провели тур по историческим местам

Участникам российско-грузинского молодежного форума в Ингушетии показали древние памятники архитектуры республики. Об этом сообщил организатор прошедшего мероприятия.

Молодежь, принимавшая участие в российско-грузинском форуме в Ингушетии, смогла познакомиться с древними памятниками архитектуры республики. Для ребят провели экскурсию по историческим местам. Об этом рассказали в пресс-службе торгово-промышленной палаты республики - главного организатора мероприятия.

"В рамках Российско-грузинского молодежного форума состоялась экскурсия в сердце Кавказа - горную Ингушетию. Для молодых лидеров из России и Грузии эта поездка стала не просто знакомством с уникальной архитектурой, а живым уроком общей истории"

- пресс-служба

По данным пресс-службы, сначала участники форума посетили древнейший храм на территории России - Тхаба-Ерды (VIII-XII вв.). Многовековое культовое сооружение являлось некогда духовным центром для местного населения. В храме был отслужен молебен.

Участники форума посетили местную школу реставраторов, где восстанавливают найденные археологами древние артефакты. Также они посетили памятник "Дороги Дружбы", посвященный подвигу грузинских дорожников, строивших дороги в Ингушетии. Об этом представитель пресс-службы ТПП Ингушетии сообщил в интервью ИА "Интерфакс".

Напомним, что Российско-грузинский молодежный форум проходил в Ингушетии с 23 по 25 октября. На площадках конгресса молодые дипломаты, предприниматели, ученые и искусствоведы обсуждали вопросы развития культурного, технологического, экономического сотрудничества между странами. Главной целью форума стало укрепление диалога между будущими лидерами двух стран.

