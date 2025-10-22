Российско-грузинский молодежный форум состоится в Ингушетии

Руководство Республики Ингушетия объявило о проведении большого международного Российско-Грузинского молодежного форума.

В столице Республики Ингушетия – городе Магас 24 октября 2025 года состоится международный Российско-Грузинский молодежный форум, об этом проинформировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, регион впервые примет мероприятие такого рода: организаторами форума выступили Российско-Грузинский деловой совет и Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия.

"Это мероприятие имеет важное значение для расширения двусторонних отношений между двумя государствами"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава республики также подчеркнул, что место проведения было выбрано не случайно, поскольку Ингушетия исторически являлась местом переплетения традиций и мирного сосуществования двух народов. По его словам, очень важно развивать молодежную политику не только внутри региона, но и выходить на международный уровень для развития плотного сотрудничества.

Власти региона, занимаясь организацией форума, делали все возможное для обеспечения участникам условий, максимально способствующих плодотворным обсуждениям, как в рамках программы форума, так и при "живом" общении. Кроме того, организаторы стремились создать атмосферу, способствующую разработке новых проектов.