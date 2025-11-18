Для российских путешественников открыты более ста стран мира

Российских туристов в безвизовом режиме сейчас готовы принимать 114 стран мира, а расширение количества безвизовых направлений увеличивает зарубежный туристический поток, поведал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Факторами роста выездного потока можно считать достаточно устойчивое положение российского рубля, увеличение раннего бронирования и расширение географии безвиза, рассказали специалисты на съезде Российского союза туриндустрии.
"Сейчас мы можем путешествовать в 114 стран, и это безвизовые поездки от 14 до 120 дней. Очень хорошо, что реализована уже отмена виз по Китаю, Иордании и Мьянме. Очень ждем Саудовскую Аравию, Куввейт, Бахрейн и другие страны. Ну и, конечно, предлагаем развивать механизм безвизовых поездок. По Индии это было бы очень актуально в данный момент"
– Дмитрий Горин
Также он отметил, что россияне в большинстве случаев (около 70%) пользуются услугами туроператоров для путешествий за границу, даже в условиях сложной геополитической обстановки.