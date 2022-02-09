Дерзкий побег из зала суда произошел в Ереване

Подозреваемый в серьезных преступлениях сумел сбежать из зала суда в столице Армении. О редком случае пишут армянские СМИ.

Возможный преступник совершил побег прямо из зала суда в Ереване. Информацию об инциденте распространил сайт shamshyan.com.

Беглецу 38 лет. Он проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Его также обвиняли в нелегальном обороте оружия. По этим фактам он находился под домашним арестом.

Накануне вечером мужчину доставили в административный суд района Ачапняк. На заседании обсуждалась мера пресечения.

Однако сразу после того, как решение суда было озвучено, подозреваемый сбежал.

Теперь следствие в отношении него ведется и по факту побега.