Дерзкий побег из зала суда произошел в Ереване

Подозреваемый в серьезных преступлениях сумел сбежать из зала суда в столице Армении. О редком случае пишут армянские СМИ.
Возможный преступник совершил побег прямо из зала суда в Ереване. Информацию об инциденте распространил сайт shamshyan.com.
Беглецу 38 лет. Он проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Его также обвиняли в нелегальном обороте оружия. По этим фактам он находился под домашним арестом.
Накануне вечером мужчину доставили в административный суд района Ачапняк. На заседании обсуждалась мера пресечения.
Однако сразу после того, как решение суда было озвучено, подозреваемый сбежал.
Теперь следствие в отношении него ведется и по факту побега.
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