День культуры Азербайджана прошел в Сеченовском университете в Москве

Яркое мероприятие состоялось накануне в Первом Московском государственном медуниверситете имени И.М. Сеченова – вуз провел День культуры Азербайджана.

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет) провел День культуры Азербайджана, о событии рассказали в посольстве Азербайджана в России.

Мероприятие было организовано Советом землячеств Сеченовского университета. В его программу вошли художественная выставка, были представлены также изделия ручной работы. Была проведена интеллектуальная викторина. Все желающие совершили путешествие в самобытный мир Азербайджана. Кроме того, были представлены яркие музыкальные композиции и танцевальные номера, пронизанные духом Востока.

"Студенты Сеченовского университета подготовили спектакль по бессмертному произведению Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" в современной интерпретации, который был очень тепло принят публикой"

– посольство