Делегации России, Турции и США встречаются в Дамаске - СМИ

После того, как власти США отменили санкции против временных сирийских властей, представители российской и турецкой разведки, а также Конгресса США собрались в Дамаске, чтобы изучить все случаи нарушения безопасности в стране, передает сирийский телеканал Al Arabiya.
Пристальное внимание спецслужб трех стран сосредоточено на документах, связанных с безопасностью, включая дело о сирийском побережье, а также Закон Цезаря, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.
Дамаск в последнее время перешел от изоляции к партнерству, сообщил спецпредставитель США по Сирии Томас Барак – все это проходит на фоне недавней встречи исполняющего обязанности президента Сирии, с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
После памятной встречи Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции по борьбе с экстремистскими организациями и подписала декларацию о политическом сотрудничестве с коалицией.