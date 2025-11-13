Делегации России, Турции и США встречаются в Дамаске - СМИ

Делегации России, Турции и США собрались в столице Сирии Дамаске, чтобы совместно изучить документы по безопасности, в том числе - дело о сирийском побережье, а также Закон Цезаря.

После того, как власти США отменили санкции против временных сирийских властей, представители российской и турецкой разведки, а также Конгресса США собрались в Дамаске, чтобы изучить все случаи нарушения безопасности в стране, передает сирийский телеканал Al Arabiya.

Пристальное внимание спецслужб трех стран сосредоточено на документах, связанных с безопасностью, включая дело о сирийском побережье, а также Закон Цезаря, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Дамаск в последнее время перешел от изоляции к партнерству, сообщил спецпредставитель США по Сирии Томас Барак – все это проходит на фоне недавней встречи исполняющего обязанности президента Сирии, с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

После памятной встречи Сирия присоединилась к возглавляемой США коалиции по борьбе с экстремистскими организациями и подписала декларацию о политическом сотрудничестве с коалицией.