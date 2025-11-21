Дед Мороз из Великого Устюга поздравит детей из 13 стран

Дед Мороз из Великого Устюга собирается в большую поездку: до конца текущего 2025 года он посетит около 20 городов в 13 странах, где поздравит ребятишек с наступающими новогодними праздниками.

Всероссийский Дед Мороз из вологодского Великого Устюга отправляется в большое новогоднее турне: в 2025 году он посетит порядка около 20 зарубежных городов, в том числе не только столицы дружественных России Еревана, Минска, Пекина и Мумбаи, но и Люксембург, Берлин, Гаага, Марсель и другие европейские города в 13 странах, поведал сам волшебник.

"География сказочного новогоднего путешествия по миру только расширяется. Этой зимой в мой план добавились Мумбаи, Братислава и другие города - всего около двух десятков"

- Дед Мороз

В нынешнем уходящем 2025 году маршрут зарубежного путешествия волшебника охватит 13 государств - праздничные мероприятия по его встрече пройдут в Китае, Индии, Словакии, Австрии, Италии, Германии, Дании, Бельгии, Франции, Люксембурге, Нидерландах, Армении и Беларуси, рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В каждой стране Дед Мороз побывает в Русских домах, посольствах России, детских больницах и реабилитационных центрах.

Завершится поездка 24 декабря в столице Беларуси городе Минске.