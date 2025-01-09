В каком цвете встречать 2026 год: китайская традиция, астрология и модные тенденции

Какие цвета у Китайского нового года 2026?
Традиционно женщины, да и мужчины тоже, выбирают цвет наряда на Новый год в соответствии с традициями Китайского нового года. Новый 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади, а значит красный, оранжевый, пурпурный и их оттенки будут символизировать огонь, заложенный в символику года по восточному календарю, и приносить удачу тем, кто их наденет. Все это верно, но не для 31 декабря 2025 года. Дело в том, что Китайский новый год 2026 наступит гораздо позже: 17 февраля 2026 года, а значит рекомендации по огненным новогодним цветам переносятся на полтора месяца. Конечно, если есть желание, можно уже 31 декабря встретить год Огненной Лошади и нарядиться соответствующее, отдав предпочтение ярким, контрастным цветам, олицетворяющим успех, смелость и страсть.
Цвет 2026 года по Пантону
Поскольку институт цвета Pantone еще не выбрал модный цвет на 2026 год, модная индустрия продолжает руководствоваться их рекомендациями на осень/зиму 2025-2026. Тем, кто собирается встречать Новый год 2026 по Пантону, стоит обратить внимание на следующие цвета:
- топленого масла;
- грейпфрута;
- ночного неба;
- сливы с молоком;
- розового кварца.
Всегда актуальными также будут цвета драгоценных камней, в том числе изумруда, сапфира, рубина, аметиста и цитрина.
Можно рискнуть и нарядиться на Новый год 2026 в цвета, которые, по оценкам экспертов, вероятнее всего станут выбором Пантона на следующий год:
- теплый эвкалипт
- оливково-зеленый
- светлый хаки.
Модные цвета на Новый год 2026
В коллекциях модных домов на осень/зиму 2025/2026 преобладают все оттенки коричневого: от какао с молоком до горячего шоколада. Их вполне можно выбирать для новогодней вечеринки или похода в ресторан с коллегами, поскольку подобная гамма цветов сдержанная, элегантная и дорогая. Также стоит обратить внимание на красный, черный и белый. Однако они, скорее, должны выступать цветами-компаньонами к основному цвету новогоднего наряда.
Цвета Нового года 2026 в астрологии
2026 год мы будем встречать в среду: в астрологии этот день посвящен планете Меркурий, которая способствует общению и укреплению знаний. Она воплощение интеллекта и энергии. Поэтому Новый год 2026 можно встречать в одежде зеленых оттенков. Зеленый цвет символизирует здоровье, благополучие и развитие.
По лунному календарю 31 декабря - 12 лунный день, то есть луна растущая. На растущую луну астрологи рекомендуют отдавать предпочтение пастельным тонам, а значит новогодний наряд может быть любого цвета, главное, чтобы он был приглушенным и нежным.
В чем встречать Новый год 2026 по знаку зодиака?
Традиционно считается, что каждому знаку зодиака соответствует свой цвет. На этом тоже можно сделать акцент при выборе наряда на Новый год.
- Водолеям стоит обратить внимание на голубой и зеленый;
- Рыбам - на насыщенный синий и цвет морской волны;
- Овнам - на красный;
- Тельцам - на зеленый;
- Близнецам - на желтый и белый;
- Ракам - на белый и пудровый;
- Львам - на оранжевый, желтый и золотой;
- Девам - на голубой и серебристо-белый;
- Весам - на розовый;
- Скорпионам - на черный и серый;
- Стрельцам - на оранжевый, желтый и фиолетовый;
- Козерогам - на коричневый, цвет охры и серый.
Как выбрать цвет на Новый год 2026?
При выборе цвета наряда на Новый год лучше всего ориентироваться на свой вкус и предпочтения. Новогодняя одежда должна радовать и быть комфортной, а если получится, настолько удобной и подходящей, чтобы можно было ее носить и после праздников. А чтобы соответствовать астрологическим рекомендациям или модным тенденциям, всегда можно добавить какой-нибудь аксессуар выбранного вами цвета, будь то ремень, шейный платок, платок на руку, подвеска, кулон, колготки, носки или обувь.