В каком цвете встречать 2026 год: китайская традиция, астрология и модные тенденции

Чуть больше месяца осталось до Нового, 2026 года, и самое время задуматься о том, в каком цвете его встречать. Разобраться в китайских традициях, астрологических рекомендациях и модных тенденциях с точки зрения определения лучшего цвета для новогоднего торжества - помогаем в нашем материале.

Какие цвета у Китайского нового года 2026?

Традиционно женщины, да и мужчины тоже, выбирают цвет наряда на Новый год в соответствии с традициями Китайского нового года. Новый 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади, а значит красный, оранжевый, пурпурный и их оттенки будут символизировать огонь, заложенный в символику года по восточному календарю, и приносить удачу тем, кто их наденет. Все это верно, но не для 31 декабря 2025 года. Дело в том, что Китайский новый год 2026 наступит гораздо позже: 17 февраля 2026 года, а значит рекомендации по огненным новогодним цветам переносятся на полтора месяца. Конечно, если есть желание, можно уже 31 декабря встретить год Огненной Лошади и нарядиться соответствующее, отдав предпочтение ярким, контрастным цветам, олицетворяющим успех, смелость и страсть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цвет 2026 года по Пантону

Поскольку институт цвета Pantone еще не выбрал модный цвет на 2026 год, модная индустрия продолжает руководствоваться их рекомендациями на осень/зиму 2025-2026. Тем, кто собирается встречать Новый год 2026 по Пантону, стоит обратить внимание на следующие цвета:

топленого масла;

грейпфрута;

ночного неба;

сливы с молоком;

розового кварца.

Всегда актуальными также будут цвета драгоценных камней, в том числе изумруда, сапфира, рубина, аметиста и цитрина.

Можно рискнуть и нарядиться на Новый год 2026 в цвета, которые, по оценкам экспертов, вероятнее всего станут выбором Пантона на следующий год:

теплый эвкалипт

оливково-зеленый

светлый хаки.

Модные цвета на Новый год 2026

В коллекциях модных домов на осень/зиму 2025/2026 преобладают все оттенки коричневого: от какао с молоком до горячего шоколада. Их вполне можно выбирать для новогодней вечеринки или похода в ресторан с коллегами, поскольку подобная гамма цветов сдержанная, элегантная и дорогая. Также стоит обратить внимание на красный, черный и белый. Однако они, скорее, должны выступать цветами-компаньонами к основному цвету новогоднего наряда.

Цвета Нового года 2026 в астрологии

2026 год мы будем встречать в среду: в астрологии этот день посвящен планете Меркурий, которая способствует общению и укреплению знаний. Она воплощение интеллекта и энергии. Поэтому Новый год 2026 можно встречать в одежде зеленых оттенков. Зеленый цвет символизирует здоровье, благополучие и развитие.

По лунному календарю 31 декабря - 12 лунный день, то есть луна растущая. На растущую луну астрологи рекомендуют отдавать предпочтение пастельным тонам, а значит новогодний наряд может быть любого цвета, главное, чтобы он был приглушенным и нежным.

В чем встречать Новый год 2026 по знаку зодиака?

Традиционно считается, что каждому знаку зодиака соответствует свой цвет. На этом тоже можно сделать акцент при выборе наряда на Новый год.

Водолеям стоит обратить внимание на голубой и зеленый;

Рыбам - на насыщенный синий и цвет морской волны;

Овнам - на красный;

Тельцам - на зеленый;

Близнецам - на желтый и белый;

Ракам - на белый и пудровый;

Львам - на оранжевый, желтый и золотой;

Девам - на голубой и серебристо-белый;

Весам - на розовый;

Скорпионам - на черный и серый;

Стрельцам - на оранжевый, желтый и фиолетовый;

Козерогам - на коричневый, цвет охры и серый.

Как выбрать цвет на Новый год 2026?

При выборе цвета наряда на Новый год лучше всего ориентироваться на свой вкус и предпочтения. Новогодняя одежда должна радовать и быть комфортной, а если получится, настолько удобной и подходящей, чтобы можно было ее носить и после праздников. А чтобы соответствовать астрологическим рекомендациям или модным тенденциям, всегда можно добавить какой-нибудь аксессуар выбранного вами цвета, будь то ремень, шейный платок, платок на руку, подвеска, кулон, колготки, носки или обувь.