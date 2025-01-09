Вестник Кавказа

В каком цвете встречать 2026 год: китайская традиция, астрология и модные тенденции

Рина Фельдман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чуть больше месяца осталось до Нового, 2026 года, и самое время задуматься о том, в каком цвете его встречать. Разобраться в китайских традициях, астрологических рекомендациях и модных тенденциях с точки зрения определения лучшего цвета для новогоднего торжества - помогаем в нашем материале.

Какие цвета у Китайского нового года 2026?

Традиционно женщины, да и мужчины тоже, выбирают цвет наряда на Новый год в соответствии с традициями Китайского нового года. Новый 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади, а значит красный, оранжевый, пурпурный и их оттенки будут символизировать огонь, заложенный в символику года по восточному календарю, и приносить удачу тем, кто их наденет. Все это верно, но не для 31 декабря 2025 года. Дело в том, что Китайский новый год 2026 наступит гораздо позже: 17 февраля 2026 года, а значит рекомендации по огненным новогодним цветам переносятся на полтора месяца. Конечно, если есть желание, можно уже 31 декабря встретить год Огненной Лошади и нарядиться соответствующее, отдав предпочтение ярким, контрастным цветам, олицетворяющим успех, смелость и страсть. 

Китайский Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цвет 2026 года по Пантону

Поскольку институт цвета Pantone еще не выбрал модный цвет на 2026  год, модная индустрия продолжает руководствоваться их рекомендациями на осень/зиму 2025-2026. Тем, кто собирается встречать Новый год 2026  по Пантону, стоит обратить внимание на следующие цвета: 

  • топленого масла; 
  • грейпфрута; 
  • ночного неба; 
  • сливы с молоком; 
  • розового кварца. 

Всегда актуальными также будут цвета драгоценных камней, в том числе изумруда, сапфира, рубина, аметиста и цитрина. 

Можно рискнуть и нарядиться на Новый год 2026 в цвета, которые, по оценкам экспертов, вероятнее всего станут выбором Пантона на следующий год: 

  • теплый эвкалипт
  • оливково-зеленый
  • светлый хаки. 

Модные цвета на Новый год 2026 

В коллекциях модных домов на осень/зиму 2025/2026 преобладают все оттенки коричневого: от какао с молоком до горячего шоколада. Их вполне можно выбирать для новогодней вечеринки или похода в ресторан с коллегами, поскольку подобная гамма цветов сдержанная, элегантная и дорогая. Также стоит обратить внимание на красный, черный и белый. Однако они, скорее, должны выступать цветами-компаньонами к основному цвету новогоднего наряда. 

Цвета Нового года 2026 в астрологии 

2026 год мы будем встречать в среду: в астрологии этот день посвящен планете Меркурий, которая способствует общению и укреплению знаний. Она воплощение интеллекта и энергии. Поэтому Новый год 2026 можно встречать в одежде зеленых оттенков. Зеленый цвет символизирует здоровье, благополучие и развитие. 

По лунному календарю 31 декабря - 12 лунный день, то есть луна растущая. На растущую луну астрологи рекомендуют отдавать предпочтение пастельным тонам, а значит новогодний наряд может быть любого цвета, главное, чтобы он был приглушенным и нежным. 

В чем встречать Новый год 2026 по знаку зодиака?

Традиционно считается, что каждому знаку зодиака соответствует свой цвет. На этом тоже можно сделать акцент при выборе наряда на Новый год. 

  • Водолеям стоит обратить внимание на голубой и зеленый; 
  • Рыбам - на насыщенный синий и цвет морской волны; 
  • Овнам - на красный; 
  • Тельцам - на зеленый; 
  • Близнецам - на желтый и белый; 
  • Ракам - на белый и пудровый; 
  • Львам - на оранжевый, желтый и золотой; 
  • Девам - на голубой и серебристо-белый; 
  • Весам - на розовый; 
  • Скорпионам - на черный и серый; 
  • Стрельцам - на оранжевый, желтый и фиолетовый; 
  • Козерогам - на коричневый, цвет охры и серый. 

Как выбрать цвет на Новый год 2026? 

При выборе цвета наряда на Новый год лучше всего ориентироваться на свой вкус и предпочтения. Новогодняя одежда должна радовать и быть комфортной, а если получится, настолько удобной и подходящей, чтобы можно было ее носить и после праздников. А чтобы соответствовать астрологическим рекомендациям или модным тенденциям, всегда можно добавить какой-нибудь аксессуар выбранного вами цвета, будь то ремень, шейный платок, платок на руку, подвеска, кулон, колготки, носки или обувь. 

