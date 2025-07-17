Вестник Кавказа

Дамаск назвал условия деэскалации на юге Сирии

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВД Сирии рассказали об улучшении обстановки на юге страны, а также назвали условия для дальнейшей стабилизации.

Как заявил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба, ситуация на юге Сирии нормализуется, если действия в направлении деэскалации предпримут отряды друзского ополчения. 

"Разрешение напряженности зависит от реакции другой стороны (отрядов друзской самообороны - ред.), поскольку Сирийская Арабская Республика выполнила свои обязательства по соглашению, и международные спонсоры соглашения это подтверждают"

– Нур эль-Дин аль-Баба

По словам представителя МВД арабской республики, ситуация в регионе постепенно стабилизируется, Дамаск сейчас фокусируется на гуманитарных задачах, а также освобождении похищенных и задержанных в ходе вооруженного конфликта, передает РИА Новости. 

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 13 июля, когда друзы вступили в конфликт с правительственными войсками. Этноконфессиональное меньшинство арабской республики нашло поддержку в лице Израиля, который нанес ряд ударом по целям в Сирии.

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