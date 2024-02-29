Дагестану выделят деньги за размещение беженцев из Палестины

Дагестан получит 7 млн рублей, которые пойдут на расходы по размещению беженцев из сектора Газа. Средства предоставит правительство РФ. Они покроют полугодовое размещение беженцев.
Дагестану предоставят денежные средства в размере 7 млн рублей в качестве компенсации затрат на размещение палестинских беженцев.
Выделением денег будет заниматься правительства, распоряжение об этом подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что данные средства покроют полугодовое размещение беженцев. Помимо Дагестана, средства получат Ингушетия, КЧР, Калужская, Липецкая, Московская, Тверская и Челябинская области.