Новый туркомплекс появился на море в Дагестане

Неподалеку от Дербента построили туристический комплекс на берегу Каспия. Туристов ждут 10 коттеджей, комплекс рассчитан на 250 отдыхающих.
Новый туристический комплекс для отдыха на Каспийском море построили в Дагестане.
"Туркомплекс "Рубас" возведен на грантовые средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он расположен в Дербентском районе, здесь, на берегу Каспийского моря"
– Минтуризма Дагестана
"Рубас" находится в 20 км от Дербента, комплекс включает 10 двухэтажных коттеджей, одномоментно здесь может отдыхать 250 человек.
Также в региональном министерстве сообщили о планах по открытию в следующем году гостиницы на 50 номеров в горах в Ахтынском районе.