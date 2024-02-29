Вестник Кавказа

Новый туркомплекс появился на море в Дагестане

Новый туркомплекс появился на море в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неподалеку от Дербента построили туристический комплекс на берегу Каспия. Туристов ждут 10 коттеджей, комплекс рассчитан на 250 отдыхающих.

Новый туристический комплекс для отдыха на Каспийском море построили в Дагестане.

"Туркомплекс "Рубас" возведен на грантовые средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он расположен в Дербентском районе, здесь, на берегу Каспийского моря"

– Минтуризма Дагестана

"Рубас" находится в 20 км от Дербента, комплекс включает 10 двухэтажных коттеджей, одномоментно здесь может отдыхать 250 человек.

Также в региональном министерстве сообщили о планах по открытию в следующем году гостиницы на 50 номеров в горах в Ахтынском районе.

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