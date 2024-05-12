Дагестанский жеребец стал победителем международных скачек в Дубае

Многочисленные зрители международных соревнований Dubai World Cup Carnival на ипподроме Мейдан в городе Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах по достоинству оценили грацию и скорость дагестанского жеребца Грея Босса.

Жеребец Грей Босс из Дагестана признан лучшим на международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в рамках Dubai World Cup Carnival.

"Жеребец из Дагестана оказался самым быстрым на международных скачках на ипподроме Мейдан в Дубае. Трехлетний Грей Босс финишировал первым на второй скачке Arabian Adventures"

- пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана

Дагестанский скакун – "воспитанник" конного клуба "Кунбатар" из Ногайского района республики. Его породистые скакуны регулярно участвуют в скачках в России и за рубежом, отметили в министерстве, передает "Это Кавказ".

Напомним, скаковой карнавал Dubai World Cup Carnival – это престижная серия скаковых турниров, неизменно собирающая огромное количество зрителей, неравнодушных к красоте и грации лошадей и к этому виду спорта.