Лучших скакунов выявили в Дагестане 

Фестиваль по скачкам прошел в столице Дагестана, он был посвящен Дню Победы. Для зрителей была подготовлена концертная программа.

Открытый фестиваль по скачкам прошел в Дагестане 9 мая, мероприятие было посвящено празднованию Дня Победы.

Поддержку в проведении скачек оказали министерство спорта республики, а также городской комитет по спорту, туризму и молодежи.

Для гостей мероприятия подготовили концертную программу с творческими выступлениями, а также шоу канатоходцев. Помимо этого, была проведена акция "Знамя Победы".

Участники соревновались в конных скачках. Общий призовой фонд составил 650 тыс рублей.