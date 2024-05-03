Вестник Кавказа

Лучших скакунов выявили в Дагестане 

Лучших скакунов выявили в Дагестане 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль по скачкам прошел в столице Дагестана, он был посвящен Дню Победы. Для зрителей была подготовлена концертная программа. 

Открытый фестиваль по скачкам прошел в Дагестане 9 мая, мероприятие было посвящено празднованию Дня Победы. 

Поддержку в проведении скачек оказали министерство спорта республики, а также городской комитет по спорту, туризму и молодежи. 

Для гостей мероприятия подготовили концертную программу с творческими выступлениями, а также шоу канатоходцев. Помимо этого, была проведена акция "Знамя Победы". 

Участники соревновались в конных скачках. Общий призовой фонд составил 650 тыс рублей.

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