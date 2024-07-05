Дагестанский нотариус помогла знакомому незаконно получить почти 6 млн рублей

Женщина, работающая нотариусом в Дагестане, за счет превышения своих полномочий помогла своему знакомому незаконно обогатиться почти на шесть млн рублей. Уголовное следствие, проходящее по поводу ее действий, окончено. Сейчас она ждет утверждение заключительного приговора обвинения.

Уголовное следствие над частным нотариусом в Дагестане окончено. Оно отправилось в прокуратуру для заключения обвинения. Об этом рассказали в местном СК.

Женщина попала под следствие еще осенью 2022 года. Со слов представителей закона, она не провела необходимую проверку документов и права собственности на участки земли, которые продавал ее знакомый адвокат. Она дала своему помощнику поручение на составление договора, в котором бы владельцем земли оказался ее приятель, хотя согласно ЕГРН ею владели другие люди.

Мошенница, злоупотребляя своими полномочиями, позволила незаконно извлечь выгоду из сделок своему приятелю, а сама получила деньги за оказанные услуги. В результате, ее знакомый адвокат обманул своих покупателей почти на шесть млн рублей.

«В результате незаконных действий обвиняемой стало возможным совершение ее знакомым адвокатом мошеннических действий в отношении местных жителей на общую сумму более 5,9 млн рублей, что причинило существенный вред правам и законным интересам вышеуказанных граждан, а также охраняемым законом интересам общества и государства»

- СКР по Дагестану

На адвоката заведено уголовное дело, а женщина-нотариус ожидает утверждение обвинительного приговора.