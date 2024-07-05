Дагестанский нотариус помогла знакомому незаконно получить почти 6 млн рублей

Уголовное следствие над частным нотариусом в Дагестане окончено. Оно отправилось в прокуратуру для заключения обвинения. Об этом рассказали в местном СК.
Женщина попала под следствие еще осенью 2022 года. Со слов представителей закона, она не провела необходимую проверку документов и права собственности на участки земли, которые продавал ее знакомый адвокат. Она дала своему помощнику поручение на составление договора, в котором бы владельцем земли оказался ее приятель, хотя согласно ЕГРН ею владели другие люди.
Мошенница, злоупотребляя своими полномочиями, позволила незаконно извлечь выгоду из сделок своему приятелю, а сама получила деньги за оказанные услуги. В результате, ее знакомый адвокат обманул своих покупателей почти на шесть млн рублей.
«В результате незаконных действий обвиняемой стало возможным совершение ее знакомым адвокатом мошеннических действий в отношении местных жителей на общую сумму более 5,9 млн рублей, что причинило существенный вред правам и законным интересам вышеуказанных граждан, а также охраняемым законом интересам общества и государства»
- СКР по Дагестану
На адвоката заведено уголовное дело, а женщина-нотариус ожидает утверждение обвинительного приговора.