Дагестанский комплекс стал серебряным призером архитектурного фестиваля

© Фото: соцсети правительства Дагестана
Дагестанский историко-мемориальный комплекс "Ахульго" стал призером российского фестиваля "Зодчество. Россия. 2025" в номинации "Храмовая архитектура. Постройки", завершившегося в Москве.

Историко-мемориальный комплекс "Ахульго" в Унцукульском районе Дагестана стал лауреатом конкурсной программы всероссийского фестиваля "Зодчество. Россия. 2025", проходившего  в Москве.

"В Москве состоялось награждение лауреатов конкурсной программы Международного фестиваля "Зодчество. Россия. 2025". В номинации "Храмовая архитектура. Постройки" серебряную награду получила работа "Историко-мемориальный комплекс "Ахульго" в Унцукульском районе Республики Дагестан"

- пресс-служба правительства Дагестана

Обошел дагестанский комплекс лишь проект храмового комплекса в честь святых Михаила Тверского и Анны Кашинской Тверской области, третьей в номинации стал храм в Московской области, передает "Это Кавказ".

Высокую награду по достоинству оценил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который назвал работу авторов проекта наследие Ахульго одной из лучших достижений российского зодчества.

Всего в конкурсной программе участвовало свыше 450 произведений из разных регионов России, показавших современные достижения страны в сфере архитектуры и градостроительства.

