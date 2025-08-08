Вестник Кавказа

Дагестанские строители сдали обновленную трассу Магас - Первомайское

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты дорожных служб Дагестана сегодня сдали в эксплуатацию отремонтированную автодорогу Манас - Сергокала – Первомайское, ведущую к главным туристическим локациям региона.

В Сергокалинском районе Дагестана вновь заработала очень востребованная у туристов республиканская автотрасса Манас - Сергокала - Первомайское, которая ведет к популярным туристическим объектам региона, сообщили в пресс-службе министерства по транспорту и дорожному хозяйству республики.

"Трасса не только обеспечивает транспортные и социально-культурные связи Карабудахкентского, Сергокалинского и ряда других районов, Махачкалы с выходом на трассу Р-217 "Кавказ" и имеет ключевое значение для развития экономики районов, в том числе для развития туризма"

- Минтранс Дагестана

Дорожные службы уложили на автотрассе новый асфальт, отремонтировали и частично заменили систему водоотвода, а также восстановили обочины и кюветы, передает ТАСС.

Немаловажно и то, что теперь она стала безопаснее для водителей – по всей дороге установлены сигнальные столбики, металлические отбойники, новые дорожные знаки и нанесена термопластиковая дорожная разметка, добавили в пресс-службе. 

