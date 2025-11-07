Дагестанцы завоевали золото и две бронзы на ЧМ по боевому самбо

Спортсмены из Дагестана завоевали золото и две бронзы на Чемпионате мира по боевому самбо. Чемпионом мира стал Абусупьян Алиханов.

Дагестанские спортсмены добыли три медали на Чемпионате мира по боевому самбо в Кыргызстане. В активе дагестанцев награда высшей пробы, а также две бронзовые медали, информирует Минспорта республики.

Чемпионом мира стал Абусупьян Алиханов, который не имел себе равных в весовой категории до 88 кг. В финале он оказался сильнее спортсмена из Узбекистана. Победа на мировом первенстве стала для него второй в карьере.

Мухтар Гамзаев взял бронзу в весе до 58 кг. На выступлении спортсмена сказались последствия травмы. Ранее Гамзаев трижды был мировое первенство.

Также бронзу добыл Загид Гайдаров, который выиграл медаль в весовой категории до 79 кг.