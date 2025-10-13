Вестник Кавказа

В Дагестане выявили майнинг-ферму в автомобиле

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Левашинском районе Дагестана выявили майнинг-ферму в автомобиле. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

В Дагестане пресекли деятельность майнеров, которые оборудовали устройство для добычи криптовалюты в автомобиле. Ущерб местным электросетям составил 1,5 млн рублей. 

Сообщается, что майнинг-ферма была зафиксирована у жителя села в Левашинском районе. В качестве места размещения оборудования использовался автомобиль "Газель".  

Майнер похитил суммарно 152 400 кВт/ч электроэнергии, счетчики были "скручены". 

Как сообщили в дагестанском филиале "Россетей", майнер попадается на аналогичном правонарушении уже второй раз.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.