В Дагестане выявили майнинг-ферму в автомобиле

В Левашинском районе Дагестана выявили майнинг-ферму в автомобиле. Ущерб составил 1,5 млн рублей.
В Дагестане пресекли деятельность майнеров, которые оборудовали устройство для добычи криптовалюты в автомобиле. Ущерб местным электросетям составил 1,5 млн рублей.
Сообщается, что майнинг-ферма была зафиксирована у жителя села в Левашинском районе. В качестве места размещения оборудования использовался автомобиль "Газель".
Майнер похитил суммарно 152 400 кВт/ч электроэнергии, счетчики были "скручены".
Как сообщили в дагестанском филиале "Россетей", майнер попадается на аналогичном правонарушении уже второй раз.