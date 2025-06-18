Дагестанцы станут участниками июльского турнира UFC в ОАЭ

Трое дагестанских бойцов выступят на турнире UFC в Абу-Даби. Шара Буллет в среднем весе сразится с канадцем Марк-Андре Баррио.
Трое дагестанских бойцов смешанных единоборств сразятся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, который состоится 26 июля в Абу-Даби.
Легковес Саид Нурмагомедов подерется с американцем Брайсом Митчеллом. В полусредней весовой категории состоится бой между Муслимом Салиховым и бразильцем Карлосом Леалом.
Кроме того, ну турнире UFC выступит представитель среднего веса Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Ему предстоит разделить клетку с представителем Канады Марк-Андре Баррио.