Дагестан занял пятое место в рейтинге субъектов по уровню кластерного развития

Дагестан вошел в топ-5 лидеров первого национального рейтинга зрелости и динамики региональной кластерной политики.

Российский промышленный форум в Уфе представил результаты I Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития - в его первую пятерку попал Дагестан.

Исследование стало первым инструментом, который позволяет дать комплексную оценку уровню развития, темпам и векторам роста кластерной политики в регионах.

В основу методологии, разработанной Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, легла оценка 89 регионов по 21 показателю, объединенному в пять аналитических блоков. Ключевые критерии охватывают:

эффективность взаимодействия бизнеса, науки и государства;

уровень институциональной поддержки;

масштабы вовлеченности предприятий в цепочки создания добавленной стоимости.

Республика Дагестан, в которой кластерный подход применяется в развитии стекольной, мебельной, обувной и других областях, вошла в топ-5 лидеров.