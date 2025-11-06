"Газпром" инвестирует 400 млн рублей в инфраструктуру Дагестана

В Дагестане объекты газоснабжения протяженностью более 3 км восстановит "Газпром".
Из-за неудовлетворительного состояния 12 объектов газификации в Дагестане с суммарной протяженностью 35 км будут подвержены реконструкции, сообщает пресс-служба республики. Работы будет проводить региональное дочернее предприятие "Газпрома".
"Газпром" уже ввел 2 объекта в эксплуатацию:
- газопровод высокого давления в поселке Семендер – 613,2 м
- газопровод высокого давления к хлебозаводу N2 – 2,3 тыс м
До января 2026 года начнут функционировать еще шесть:
- газопровод высокого давления ГРС "Северная" – 812 м
- газопровод ГРС Махачкала – ГРП-6 – 1180,7 м
- газопровод к роддому N2 – 1727 м
- газопровод к пиковой котельной –1380 м
- газораспределительная сеть в селе Кироваул – 1380
- газопровод высокого давления Комсомольское - Султанянгиюрт – Нечаевка –13900 м
Еще четыре объекта находятся в разработке у согласующих сторон, отмечает пресс-служба. Общая сумма проекта составляет 400 млн руб.