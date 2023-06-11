Дагестан опередил срок работы по расширению "Кавказа"

Опубликовано: 8:35, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расширение трассы "Кавказ" в Дагестане прошло с опережением графика. Работы автодороги сократил время в пути почти в два раза. Трассу обустроили ограждениями, светофорами и пешеходными зонами.

В Дагестане до четырех полос расширили свыше 10 км трассы "Кавказ". Работы состоялись с опережением графика, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В ведомстве заявили, что завершить работы по расширению трассы удалось на 6 месяцев раньше. Ремонт закончился на участке Учкент - съезд в Алмало, запуск которого запланирован на конец года.

В Росавтодоре подчеркнули, что благодаря работе на участке, путевое время сократится в два раза. Кроме того, на дороге размещены новые ограждения, пешеходные переходы, знаки дорожного движения и светофоры. Также на участке установлены автобусные остановки.