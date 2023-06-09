Опубликовано: 12:52, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Меликов подписал указ об отмене всех коронавирусных ограничений в Дагестане. Также были аннулированы все указы, вносившие изменения в отмененный акт.

В Дагестане полностью отменены все коронавирусные ограничения, указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов. Документ размещен в реестре нормативных актов региона.

В нем говорится об отмене режима повышенной готовности на территории республики, введенного руководителем Дагестана в марте 2020 года. Также аннулируются все распоряжения, вносившие изменения в уже отмененный акт.

Таким образом, Дагестан официально отказался от всех коронавирусных ограничений. Ранее режим повышенной готовности отменили в Каспийске.