РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дагестан полностью отменил коронавирус

Дагестан полностью отменил коронавирус
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Меликов подписал указ об отмене всех коронавирусных ограничений в Дагестане. Также были аннулированы все указы, вносившие изменения в отмененный акт.

В Дагестане полностью отменены все коронавирусные ограничения, указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов. Документ размещен в реестре нормативных актов региона.

В нем говорится об отмене режима повышенной готовности на территории республики, введенного руководителем Дагестана в марте 2020 года. Также аннулируются все распоряжения, вносившие изменения в уже отмененный акт.

Таким образом, Дагестан официально отказался от всех коронавирусных ограничений. Ранее режим повышенной готовности отменили в Каспийске.

ВОЗ: миру грозит пандемия страшнее коронавируса

ВОЗ: миру грозит пандемия страшнее коронавируса

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
720 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version