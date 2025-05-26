Дагестан на Дне яблок показал разнообразие продукции местных садоводов

В Ахтынском районе Дагестана сегодня прошел День яблок, на котором своей продукцией смогли по праву похвастать лучшие садоводы региона – более 30 сортов, выращиваемых в дагестанских садах, в том числе и суперинтенсивных.

Целые горы разнообразных сортов

Целые горы разнообразных сортов яблок сегодня показали и дали попробовать гостям дагестанские садоводы на Дне яблок, который прошел в Ахтынском районе республики, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Попробовать можно было не только сами сочные фрукты, только сорванные с деревьев, но и различные блюда, приготовленные из них по лучшим рецептам местной кухни, , передает "Это Кавказ".

"Более 30 различных сортов яблок представили гостям в Ахтынском районе на Дне яблок. Фестиваль прошел в разгар сбора урожая фруктов, который уже близок к рекордному за многие годы"

— администрация главы Дагестана

Фестиваль собрал не только местных жителей, но и туристов из разных регионов России. Апогеем праздника стали награждение лучших работников сельскохозяйственного комплекса района и выступление местных творческих коллективов, добавили в пресс-службе администрации.

Ахтынский район для проведения праздника был выбран неслучайно – именно здесь в мае заложили первый в России суперинтенсивный сад, а вскоре здесь построят фруктохранилище на 10 тыс т продукции этого сада.



