Дагестан договорился о развитии сотрудничества с иранской СЭЗ Энзели

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил свободную экономическую зону Энзели в Иране и провел переговоры с ее руководством.

Делегация из Дагестана под руководством председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова посетила свободную торгово-промышленную зону Энзели, которая находится в провинции Гилян на берегу Каспийского моря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время поездки Абдулмуслим Абдулмуслимов узнал об инфраструктурных возможностях зоны Энзели, пообщался с ее руководством, при этом были рассмотрены перспективы сотрудничества. Основная цель посещения СЭЗ состояла в укреплении экономических и торговых связей между Дагестаном и провинцией Гилян.

Как рассказал руководитель зоны Мохаммад Саджад Сиахкарзаде, зона Энзели располагает благоприятными условиями для бизнеса, она привлекательна в том числе с точки зрения налоговых льгот и развития транспорта. Дагестанская сторона выступила с инициативой о возможности кооперации в сельском хозяйстве и переработке его продукции, а также в рыболовстве. Кроме того, Абдулмуслимов оценил возможности порта Энзели, который служит одним из ключевых транспортных узлов региона и пропускает через себя значительный объем импорта российских товаров.

Премьер-министр Дагестана также рассказал об активной работе, которая ведется Махачкалинским портом для расширения экспортных и импортных направлений в рамках транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". По его словам, ведутся и переговоры о запуске контейнерных перевозок из Индии через иранские порты и порт Махачкала, и далее по России. Первая пробная партия в рамках проекта прибыла в Махачкалу в конце прошлого года.

"Запуск совместной морской транспортной компании, при условии закупки необходимого количества контейнеров, привлечения на маршрут специализированных морских контейнеров и модернизации инфраструктуры портов прикаспийских регионов может позволить осуществлять контейнерные перевозки в существенных объемах и на регулярной основе"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Он подчеркнул, что Дагестан рассчитывает на долгосрочные партнерские отношения с иранским портом Энзели.