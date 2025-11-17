В Дагестане достроят крупный заброшенный курорт

Крупный недострой на берегу Каспия интегрируют в экономику Дагестана. Заброшенный курорт приватизируют или достроят через государственно-частное партнерство.

Власти Дагестана намерены реанимировать заброшенный курортный комплекс в Каякентском районе и интегрировать его в экономику региона.

Недостаток финансирования оставил объект в недоведенной до потенциальной эксплуатации форме более чем на год. Глава республики по рекомендации дагестанского МЧС поручил министерству имущественных отношений обеспечить возвращение постройки в экономический оборот.

По завершении процедуры кадастрового учета дагестанские чиновники намерены возобновить работу над объектом для осуществления его максимального эффективного использования. Курортный комплекс будет либо внесен в программу приватизации, либо реализован с использованием механизмов взаимодействия государственного и частного секторов (ГЧП).

На площади курорта в пять гектаров расположены около десяти объектов: главный и вспомогательные корпуса, бассейн, амфитеатр, а также грязелечебница, помимо прочего. С учетом расположения комплекса на берегу Каспийского моря оформление имущественного статуса и активные организационные работы откроет не только новые возможности для развития туризма в регионе, но и создаст новые рабочие места для жителей республики.