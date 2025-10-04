Cверхлегкий самолет влетел в здание аэропорта в Тебризе

В иранском Тебризе сегодня произошло столкновение самолета со зданием аэропорту. По факту случившегося проводится проверка.

Утром 1 ноября сверхлегкий самолет протаранил здание аэропорта в Тебризе. Об этом пишет иранская пресса.

Как отмечается, воздушное судно отклонилось от курса и столкнулось с одним из зданий аэропорта, пытаясь сесть на взлетно-посадочную полосу 30L.

Пилоту самолета удалось спастись, он не получил никаких травм.

На место ЧП прибыли группы экстренного реагирования из службы безопасности и пожарной охраны аэропорта. Они предотвратили утечку топлива и выполнили все необходимые процедуры.

По факту произошедшего начато расследования, в ходе которого планируется установить причину случившегося.