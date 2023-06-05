Что ждет Грузию в случае введения санкций против России

Опубликовано: 9:57, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В "Грузинской мечте" заявили, что антироссийские санкции Тбилиси привели бы к экономическому спаду страны, в частности, сокращению рабочих мест и снижению зарплат.

Антироссийские санкции стали бы для Грузии катастрофой, сообщил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что ограничения в отношении Москвы сказались бы на туризме в республике и превратили многих граждан страны в должников.

"Это имело бы катастрофические экономические последствия для нашей страны. Для сравнения, экономический спад в нашей стране во время COVID составил 6,5"

- Ираклий Кобахидзе

Далее глава правящей партии подчеркнул, что санкции против России негативно бы сказались на экономическом благосостоянии государства со всеми вытекающими последствиями.

"Экономический спад от 10 до 18% – это был бы результат введения экономических санкций против России… Это повлечет за собой как минимум 200 тыс сокращений рабочих мест, снижение заработной платы, то, что фермеры больше не смогут продавать свою продукцию, останутся с долгами"

- Ираклий Кобахидзе

Грузия не ввела санкции против России

С момента начала спецоперации России на территории Украины грузинское руководство заявило, что присоединится ко всем международным ограничениям, которые были введены против Москвы. При этом Тбилиси наотрез отказывается вводить свои санкции, которые, по словам властей Грузии, обернулись бы для страны катастрофой.