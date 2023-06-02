Опубликовано: 15:07, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинское "Объединение правозащитников" обратилось в Генпрокуратуру страны с требованием наказать тех, кто разжигает межнациональную рознь в республике. Там призвали разобраться со сторонниками Саакашвили за акции против россиян.

Руководитель грузинского "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе обратился с заявлением в Генпрокуратуру Грузии с требованием наказать людей, которые устраивают в стране различные кампании, направленные против россиян.

Он заявил, что некоторые СМИ республики и политики выставляют простых граждан России врагами грузинского народа, что наводит отпечаток на сознание население.

"Ежедневно через СМИ мы видим, как политики, представители СМИ, руководители неправительственных организаций, групп, финансируемых Западом, совершают преступления, предусмотренные статьей 239 УК "Публичное подстрекательство к насильственным действиям"

- Николоз Мжаванадзе

В своем обращении он перечислил все факты разжигания межнациональной розни в отношении россиян и призвал прокуратуру наказать виновных. Правозащитник напомнил об акции сторонников Саакашвили и партии "Единое национальное движение" в аэропорту Тбилиси во время прибытия первого после восстановления авиасообщения самолета из Москвы.

Также Мжаванадзе рассказал и об инциденте, который устроили представители движения "Сирцхвилиа" 25 мая. Тогда члены организации разместили в соцсетях фотоматериалы с изображением автобуса Уральского национального ансамбля танца. Они оскорбляли сидевших внутри автобуса людей по национальному признаку.

Глава объединения также потребовал наказать организаторов проекта "Выключите российскую музыку". Создатели данной акции утверждают, что песни на русском языке еще больше привлекают россиян в Грузию.