Что происходит с торговлей между Россией и Грузией?

Российско-грузинский товарооборот растет: Грузия поставляет в Россию продовольствие, а Россия в Грузию — нефть и зерно.

Россия сохраняет место в тройке главных торговых партнеров Грузии с долей в 10,3% по итогам десяти месяцев 2025 года. Статистика "Сакстата" подтверждает тенденцию наращивания российско-грузинского сотрудничества в экономике: товарооборот между странами вырос на 4,2% и составил $2,1 млрд.

Что Грузия экспортирует в Россию?

По данным за январь-октябрь 2025 года, ключевыми позициями грузинского экспорта в РФ остаются напитки. Несмотря на падение в денежном выражении, их поставки исчисляются десятками тысяч тонн:

натуральные вина: $139,2 млн (-13,7%), 50 тыс т;

крепкий алкоголь: $126,6 млн (-1,7%), 32 тыс т;

минеральные воды: $59,9 млн (-12,1%), 111 тыс т;

лимонады и газировки: $46,2 млн (-11,8%), 53 тыс т.

Единственным товаром с резким ростом стали свежие фрукты, экспорт которых вырос на 64,8% до $46,7 млн (9,1 тыс т).

Что Грузия импортирует из России?

Структура грузинского импорта российских товаров за январь-октябрь 2025 года показывает, что основу поставок по-прежнему составляют энергоносители и зерно, в экспорте последнего Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика.

Основные статьи импорта:

нефтепродукты: $416,7 млн (-4,8%), 597,4 тыс т;

природный газ: $148,6 млн (+21,7%), 531 тыс т;

пшеница и меслин: $78,5 млн (+24,9%), 308,9 тыс т;

подсолнечное масло: $38,7 млн (+13,7%), 28,3 тыс т.

Наиболее значительный прорыв отмечен в поставках сырой нефти, суммарная стоимость которых продемонстрировала беспрецедентный рост на 2772,7%, достигнув $46,9 млн (99,3 тыс т).