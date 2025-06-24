Число жертв конфликта с Израилем достигло почти 630 в Иране

Власти Ирана опубликовали новую статистику по количеству раненых и пострадавших во время недавнего обострения конфликта с Израилем. Число жертв составляет почти 630.

Минздрав Ирана предал огласке последние данные по жертвам и пострадавшим в результате ударов Израиля в ходе завершившейся накануне военной операции ЦАХАЛ "Восстающий лев".

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минздрава ИРИ Хосейн Керманпур.

"Сопоставление данных по пострадавшим (от атак – ред.) провинциям до 24 июня таково: число раненых – 4870 человек, погибших – 627"

– Хосейн Керманпур

Напомним, ранее Минздрав Исламской Республики заявил, что число жертв превысило 400 человек. Количество пострадавших составляло не менее 3 тыс.

Тель-Авив сообщает, что в Израиле жертвами иранских ударов стали свыше 20 человек, ранены были более 1,2 тыс.