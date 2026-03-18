Центробанк России понизил ключевую ставку до 15%

Банк России продолжает снижать ключевую ставку. На сегодняшнем заседании она была понижена еще на 0,5 процентных пункта.

Ключевая ставка в России снижена на 0,5 процентных пункта – до 15% годовых. Об этом сказано в сообщении, распространенном Центробанком РФ после прошедшего 20 марта заседания.

"Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых"

– пресс-служба регулятора

Напомним, Центробанк России регулярно снижает ставку на семи последних заседаниях. Впервые за три года он понизил ее в июне 2025 года. Тогда она была снижена до 20%.

Почему ЦБ снижает ставку?

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" рассказали о предпосылках стабильного снижения ключевой ставки в РФ и влиянии этой тенденции на курс рубля. Эксперты сошлись в том, что решающим фактором выступает инфляция.

"Снижение ключевой ставки связано с замедлением инфляции. В последнее время фиксируется уменьшение инфляционных ожиданий населения, которое прежде не было так заметно. Помимо этих двух главных факторов в какой-то степени на решении Центробанка сказывается снижение объемов кредитования, в том числе реального сектора. Потребительское кредитование тоже подсело. Это дополнительно мотивирует ЦБ РФ понижать ключевую ставку", – прежде всего сказал Анатолий Аксаков.

"Я полагаю, что Центробанк мог бы сейчас снизить ключевую ставку на один процентный пункт, но повел себя более осторожно, по-видимому, из-за ситуации с нефтепродуктами на мировых рынках. Курс рубля понизился, в том числе из-за спекулятивных действий. Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля, стабильны и рано или поздно стабилизируют его, но спекулянты раскачивают рынок, пользуясь нервозностью, связанной с военными действиями с Ираном. Поэтому Центробанк не стал снижать ставку до 14,5%", – продолжил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Александр Абрамов обратил внимание на дополнительные факторы. "Центробанк в первую очередь руководствуется показателями инфляции, которая снижается, но также обратил внимание на падение спроса на труд. Потребительский спрос у населения тормозится из-за замедления роста доходов. В сущности, сейчас ликвидирована изначальная причина резкого роста инфляции в предыдущий период – дисбаланс спроса и предложения. Предприятия закрыли избыточные производственные мощности", – сообщил он.

"При этом Центробанк предпочитает не торопиться со снижением ключевой ставки к однозначным уровням. Я думаю, это попросту комфортно для структуры. ЦБ не хочет быстрее снижать ставку, потому что в стране наблюдается падение инвестиций, причем очень сильное, практически к нулевому росту. Я бы на их месте снижал ставку быстрее, но они выбрали тактику постепенного уменьшения", – добавил экономист.

Что происходит с рублем?

Профессор НИУ ВШЭ отметил, что постепенное снижение ключевой ставки очень слабо влияет на курс рубля, в то время как его ослаблению способствуют другие факторы. "Минфин РФ перестал продавать валюту на рынке. Экспортеры стали продавать меньше выручки. У финансовых организаций и инвесторов начался спекулятивный ажиотаж на то, чтобы покупать валюту. Из-за этого рубль будет слабеть, но не так сильно, как это может сейчас казаться. Обвала не будет, предел ослабления – 90-95 рублей за $1 к концу года. У Минфина достаточно сил, чтобы не допустить такого обвала, который бы всех напугал", – подчеркнул Александр Абрамов.

Анатолий Аксаков, в свою очередь, указал на обратную зависимость ослабления рубля и ключевой ставки. "Слабеющий рубль – это фактор, работающий против снижения ключевой ставки. Я думаю, что в том числе из-за текущей ситуацией с курсом национальной валюты Центральный Банк продолжит действовать аккуратно, по полпроцента понижая ключевую ставку. Однако, я полагаю, во второй половине года конъюнктурные факторы уже отыграют свою роль, а долгосрочные, определяющие стабильность развития экономики, останутся, и тогда Центральный Банк более смело начнет действовать. Экономика заработает более эффективно, и снижение курса рубля будет работать на экономику", – ожидает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Допускаю, что до 11% Центральный Банк снизит ключевую ставку к концу года. Доллар до конца года будет колебаться в пределах 80-85 рублей за $1. Желательный ориентир для российской экономики – это 90 рублей за $1, чтобы наши производства могли более эффективно конкурировать с импортом и более активно развиваться", – заключил Анатолий Аксаков.