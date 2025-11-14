Центральная Азия может стать крупным транспортным хабом Евразии

В скором времени в Центральной Азии может заработать крупный транспортно-логистический хаб Евразии – эту инициативу президента Узбекистана в Ташкенте поддержал его казахстанский коллега.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте, выступил в поддержку инициативы узбекского коллеги Шавката Мирзиеева о создании в регионе важного транспортно-логистического хаба Евразии.

"В условиях глобальных изменений страны региона получают уникальную возможность использовать стратегическое положение для развития транспортных и логистических связей"

- Касым-Жомарт Токаев

Этот проект может стать общей платформой для углубления регионального сотрудничества и обмена опытом, добавил казахстанский лидер, передает Podrobno.uz.

Также президент Казахстана поддержал инициативу Шавката Мирзиеева по институциональному укреплению формата Консультативных встреч, отметив: это нужно обсуждать в рабочем порядке, а затем закрепить достигнутые договоренности соответствующими законами и договорами.