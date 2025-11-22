Центр для малолетних преступников появится в Грузии

Власти Грузии продолжают предпринимать шаги по противодействию детской преступности. Одним из таких шагов может стать создание специальных центров для несовершеннолетних нарушителей закона.

В Грузии могут создать центр для малолетних преступников. Об этом пишут местные средства массовой информации.

В настоящее время вопрос принятия нового закона, который должен помочь решить проблему детской преступности в стране, рассматривает грузинский парламент.

В частности, в республике появится свод правил для лиц младше 18 лет, которые находятся в конфликте с законом. Речь идет о несовершеннолетних, в отношении которых прокурор подтверждает совершение уголовного преступления, но которые не достигли при этом возраста уголовной ответственности – 14 лет.

В ряде случаев таких детей будут размещать в специальных Домах реабилитации и поддержки несовершеннолетних, которые нарушили закон.

Согласно новым правилам, при подтверждении участия лица младше 14 лет в уголовном преступлении, прокурор направит ребенка в Центр. Там на него будут составлять отчет индивидуальной оценки и определен список сервисов, которыми он должен пользоваться.

Минимальное действие программы составит месяц, а максимальное – год.

В том случае, если родители не могут сами отслеживать участие своих детей в этих программах, детей будут направлять Дом реабилитации и поддержки несовершеннолетних.