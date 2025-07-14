Чеченские педагоги будут преподавать русский жителям стран Персидского залива

В Чеченском государственном педагогическом университете в Грозном сегодня открылась языковая школа "Русский без границ", первыми слушателями которой стали жители пяти стран Персидского залива.

В столице Чечни городе Грозном на базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) сегодня заработала языковая школа "Русский без границ", сообщили в пресс-службе вуза.

"В программе принимают участие 90 слушателей из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Омана. Основная цель проекта - продвижение русского языка и культуры за рубежом, укрепление международного образовательного сотрудничества и развитие межкультурного диалога"

- пресс-служба ЧГПУ

Торжественное открытие школы прошло в столичной гостинице The Local. Помимо насыщенной образовательной программы, участникам проекта предстоит проверить свои знания в литературных викторинах, позаниматься в мастер-классах и познакомиться с реальными носителями языка в ходе культурных экскурсий по городу и региону, поведали в университете, передает ТАСС.

Русский язык открывает огромные возможности для профессионального и личностного роста, и этот проект станет важным шагом в укреплении дружбы между нашими странами и поможет слушателям глубже понять богатство русской культуры, - отметил на церемонии открытия школы ректор ЧГПУ Исмаил Байханов.