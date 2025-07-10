ЦАХАЛ снова отражал ракетную атаку Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью сообщила в своем Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы"
- ЦАХАЛ
Позднее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты.
Йеменские хуситы периодически атакуют Израиль своими ракетами и БПЛА – 5 августа мы писали о том, что армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО начала работу над ее перехватом. В ряде районов Израиля после запуска ракеты сработали сирены воздушной тревоги, однако ПВО страны сработала штатно – боевой снаряд был перехвачен и нейтрализован.