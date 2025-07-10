Вестник Кавказа

ЦАХАЛ снова отражал ракетную атаку Йемена

ЦАХАЛ снова отражал ракетную атаку Йемена
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Армия Израиля минувшей ночью снова зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, благодаря срабатыванию "железного купола" ракету удалось перехватить и уничтожить.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью сообщила в своем Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.

"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы"

- ЦАХАЛ

Позднее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты.

Йеменские хуситы периодически атакуют Израиль своими ракетами и БПЛА – 5 августа мы писали о том, что армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО начала работу над ее перехватом. В ряде районов Израиля после запуска ракеты сработали сирены воздушной тревоги, однако ПВО страны сработала штатно – боевой снаряд был перехвачен и нейтрализован.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.