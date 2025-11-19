Вестник Кавказа

Бывшим полицейским могут разрешить преподавать в школах в Казахстане

Бывшим полицейским могут разрешить преподавать в школах в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана могут допустить к преподаванию в школах бывших полицейских. С такой инициативой выступило Минпросвещения страны.

В Казахстане могут допустить к преподаванию в школах бывших сотрудников правоохранительных органов. Данную инициативу разработало и выдвинуло Минпросвещения республики.

Согласно проекту приказа, опубликованному ведомством, изменения позволят преподавать в школах не только выпускникам педагогических вузов, но и специалистам других направлений, которые прошли переподготовку.

"Изменения дают возможность специалистам, имеющим опыт работы в правоохранительных и судебных органах, а также выпускникам других специальностей после прохождения педагогической переподготовки трудоустроиться на должности учителя предмета "Основы права" и педагога-профориентатора"

– Минпросвещения РК

Обсуждение проекта продлится до 10 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.