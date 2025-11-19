Бывшим полицейским могут разрешить преподавать в школах в Казахстане

Власти Казахстана могут допустить к преподаванию в школах бывших полицейских. С такой инициативой выступило Минпросвещения страны.
В Казахстане могут допустить к преподаванию в школах бывших сотрудников правоохранительных органов. Данную инициативу разработало и выдвинуло Минпросвещения республики.
Согласно проекту приказа, опубликованному ведомством, изменения позволят преподавать в школах не только выпускникам педагогических вузов, но и специалистам других направлений, которые прошли переподготовку.
"Изменения дают возможность специалистам, имеющим опыт работы в правоохранительных и судебных органах, а также выпускникам других специальностей после прохождения педагогической переподготовки трудоустроиться на должности учителя предмета "Основы права" и педагога-профориентатора"
– Минпросвещения РК
Обсуждение проекта продлится до 10 декабря.