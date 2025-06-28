Вестник Кавказа

Бюджет Ставрополья вырос вдвое за пять лет

Бюджет Ставрополья вырос вдвое за пять лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 2020 года Ставропольский край увеличил бюджет в два раза. Об этом рассказал глава региона.

Бюджет Ставропольского края вырос в два раза за последние пять лет, рассказал глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос, практически, за последние пять лет почти в два раза. Все получается, отличный НДФЛ, зарплата"

- Владимир Владимиров

Напомним, что в 2025 году Ставрополье пришло к стабильному ежегодному приросту инвестиций в районе 7%.

По словам Владимира Владимирова, в прошлом году инвесторы направили порядка 384 млрд руб в развитие региона.

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