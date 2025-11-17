Большую группу нелегальных грузчиков из Африки раскрыли на окраине Махачкалы

Розыскная акция "Нелегальный мигрант-2025" в Махачкале позволила выявить случай незаконного привлечения к погрузочным работам сразу 16 иностранцев из Африки.

Нелегально работавшие мигранты из трех стран Африки – Камеруна, Мавритании и Того – были найдены сегодня дагестанским МВД в махачкалинском поселке Ленинкент. 16 граждан африканских государств трудились грузчиками в одном из ТЦ на окраине столицы Дагестана без оформления необходимых документов.

Как пояснили в пресс-службе МВД РД, африканских нелегальных грузчиков обнаружили благодаря розыскной акции "Нелегальный мигрант-2025". Акция была направлена на выявление не только незаконно находящихся на территории РФ иностранцев, но и на контроль иных правонарушений в миграционной сфере.

В связи с этим случаем полиция Дагестана рассматривает возможность возбуждения против руководства этого махачкалинского торгового центра административного дела за незаконное привлечение иностранца к работам в РФ.