Вестник Кавказа

Больше 10 человек спасли из снежного заноса в Казахстане 

Спасенные из снежного заноса рыбаки в Казахстане
© Фото: сайт МЧС Казахстана
Группа рыбаков на трех автомобилях застряла сегодня ночью в снежном заносе в Казахстане. Им помогли выбраться сотрудники МЧС.

В Казахстане пришли на помощь 11 рыбакам, застрявшим в снежном заносе. Об этом рассказали в МЧС страны. 

Случай произошел в Актюбинской области в ночь с 10 на 11 марта. 

"В 03.30 в районе Каргалинского водохранилища силами спасателей из трех легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе"

– пресс-служба ведомства 

Всех рыбаков эвакуировали в кемпинг Акжол. От медицинской помощи они отказались. 

В спасательной операции участвовали четыре человека.

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