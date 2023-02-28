Дорогу республиканского значения затопило в Казахстане

Весна приходит в Казахстан, а вместе с ней и весенние проблемы. Талые воды залили трассу в Актюбинской области, затопив расположенный в низине участок.

Трасса А-26 оказалась затоплена в Актюбинской области, сообщает КазАвтоЖол ("Казахстанские автомобильные дороги").

Образовавшаяся в результате таяния снега вода затопила 194-й километр дороги Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз – этот участок расположен ниже остальной части трассы. ЧП случилось примерно в 17.00 по местному времени (15.00 мск).

"Ширина талых вод по дорожному полотну составляет 20 м, а высота примерно 3-5 см (по предварительной информации)"

– КазАвтоЖол

В ведомстве уточнили, что трубы для отведения воды на пострадавшем участке отсутствуют.

Последствия перелива устраняют десять специалистов. Они используют спецтехнику и мешки с песком.

Согласно прогнозу по паводкам, выпущенному ранее Казгидрометом, Актюбинская область входит в число регионов с повышенным риском.

Видео: КазАвтоЖол