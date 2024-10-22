Более двух десятков ордеров на арест членов FETO выданы в Анкаре

В Турции продолжаются задержания подозреваемых в участии в деятельности признанной в стране террористической организации FETO.

Свыше 20 человек будут арестованы только в Анкаре за участие в деятельности организации FETO, признанной террористической в Турции, соответствующие ордеры были выданы Главной прокуратурой турецкой столицы.

В общей сложности в связях с группировкой подозреваются 22 человека. Большинство из них – уволенные и ушедшие в отставку самостоятельно военные, всего 10 человек. Восемь подозреваемых – действующие военные. Кроме того, ордеры были выданы на трех сотрудников госорганов.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что подозреваемые работали на т. н. "тайную службу" FETO. С помощью стационарных телефонов в различных частях города они поддерживали контакты с кураторами.

Задержания производятся в девяти 9 провинциях Турции.