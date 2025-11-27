Более 90% указов Байдена отменил Трамп

Глава Белого дома сообщил об отмене всех указов и решений своего предшественника, подписанных с помощью Autopen. Он уточнил, что это более 90% от общего числа документов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после своего возвращения в Белый дом отменил более 90% документов, указов и решений своего предшественника Джо Байдена. Об этом нынешний американский лидер написал на своих страницах в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что отменил все указы и решения, подписанные при Байдене помощью автопера (Autopen).

"Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью Autopen, а это примерно 92% от общего числа документов, настоящим аннулируется и не имеет никакой юридической силы. Autopen не допускается к использованию без специального разрешения президента Соединенных Штатов"

– Дональд Трамп

Он отметил, что "леворадикальные безумцы, находившиеся в окружении Байдена, отняли у него пост президента" и незаконно использовали автоперо.

"Джо Байден не участвовал в процессе использования Autopen, и если он скажет, что участвовал, ему будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве"

– президент США

Напомним, Autopen – это механическое устройство, которое используется для копирования человеческой подписи.