Более 370 протестующих освободили после задержания в Стамбуле

Cуд решил освободить более 370 человек, которые были задержаны несколько дней назад на демонстрациях в Стамбуле.

В Турции освобождены 374 человека, задержанные на незаконных демонстрациях в Стамбуле, которые прошли в этот четверг. Об этом поведали в городском управлении полиции.

Всего на акциях 1 мая были задержаны 418 человек. Согласно решению суда, 374 из них освобождены, а остальные отпущены под подписку о невыезде.

Кроме того, суд постановил арестовать 6 из 76 задержанных. Соответствующее решение принято в связи с тем, что они призывали людей к незаконным акциям в Стамбуле 1 мая.

Первомайские демонстрации в Стамбуле

В четверг в двух стамбульских районах прошли санкционированные первомайские акции, в которых участвовало около 65 тыс человек. Как отмечают власти, на них сторонники оппозиции предприняли попытку прорваться в центр города.

Напомним, в Турции уже не первый год любые демонстрации на площади Таксим.