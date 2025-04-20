Более 370 протестующих освободили после задержания в Стамбуле

В Турции освобождены 374 человека, задержанные на незаконных демонстрациях в Стамбуле, которые прошли в этот четверг. Об этом поведали в городском управлении полиции.
Всего на акциях 1 мая были задержаны 418 человек. Согласно решению суда, 374 из них освобождены, а остальные отпущены под подписку о невыезде.
Кроме того, суд постановил арестовать 6 из 76 задержанных. Соответствующее решение принято в связи с тем, что они призывали людей к незаконным акциям в Стамбуле 1 мая.
Первомайские демонстрации в Стамбуле
В четверг в двух стамбульских районах прошли санкционированные первомайские акции, в которых участвовало около 65 тыс человек. Как отмечают власти, на них сторонники оппозиции предприняли попытку прорваться в центр города.
Напомним, в Турции уже не первый год любые демонстрации на площади Таксим.