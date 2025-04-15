Вестник Кавказа

Почти два десятка чиновников арестовали в Стамбуле

Почти два десятка чиновников арестовали в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают об аресте чуть менее 20 сотрудников муниципалитета Стамбула. Их обвиняют в коррупции на фоне репрессий в отношении оппозиционеров и мэра города.

В Турции арестованы 18 сотрудников муниципалитета Стамбула, которые обвиняются в коррупции на фоне репрессий в отношении оппозиционеров и мэра города Экрема Имамоглу, находящегося в настоящее время под стражей. Об этом пишет Reuters.

Имамоглу считается основным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах главы государства, о чем свидетельствует ряд опросов общественного мнения. В середине марта глава турецкого мегаполиса был задержан сотрудниками правоохранительных органов, что спровоцировало масштабную волну протестов в крупных городах страны. Всего через несколько дней после задержания градоначальника арестовали. С 26 марта исполняющим обязанности Стамбула был избран Нури Аслан.

По информации телеканала NTV, больше половины граждан, задержанных в минувший уикенд рамках расследования, отпустили с судебными ограничениями. Как отмечается, правоохранители освободили 34 человека из 52.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали около 170 человек, подозреваемых в связях с организацией FETО, которую в стране считают террористической.

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