Вестник Кавказа

В Стамбуле задержаны более 400 человек

В Стамбуле задержаны более 400 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле в четверг на первомайских демонстрациях полицией было задержано свыше 400 человек. Первомай в Турции традиционно отмечают шествиями.

В Турции в мероприятиях по случаю 1 мая приняли участие свыше 286 тыс человек, в Стамбуле задержаны 407 участников демонстраций, информирует МВД страны.

Всего в стране было проведено в День труда и солидарности 212 мероприятий с участием 286,5 тыс человек, поведал глава турецкого МВД Али Ерликая.

"В рамках этих мероприятий за нарушение закона о собраниях и демонстрациях было задержано 409 человек, 407 - в Стамбуле, один - в Токате и один - в Ване"

– сообщение

Мероприятия, ограниченные по масштабу, прошли и на площади Таксим, представители профсоюзов возложили венки в память о погибших трудящихся на площади Таксим в 1977 году. Часть задержанных - лица, пытавшиеся провести несанкционированные мероприятия на площади Таксим.

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