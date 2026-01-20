Вестник Кавказа

Более 1,2 тыс мин в Сирии разминировали саперы из Казахстана

© Фото: сайт министерства обороны Республики Казахстан
Саперы из Казахстана обезвредили в Сирии более 1,2 тыс. мин и взрывоопасных предметов. Работа ведется в составе миссии ООН.

Казахстанские миротворческие силы продолжают операции под флагом ООН по разминированию территорий Сирии на Голанских высотах, сообщает министерство обороны Казахстана.

Инженерно-саперная группа провела 44 операции, во время которых было уничтожено свыше 1,2 тыс взрывоопасных предмета и 43 самодельных взрывных устройства.

"Мы проводим разведку минных полей, обследуем базы и наблюдательные посты ООН. (...) Все обнаруженные боеприпасы – это опасное наследие вооруженных конфликтов на территории Сирии" 

– офицер управления материально-технического обеспечения национального контингента Казахстана

