Боксер из Азербайджана взял золото на турнире в Северной Македонии

Аббасгулу Шадлинский из Азербайджана оказался лучше своих соперников на ринге в Северной Македонии.
Азербайджанский боксер Аббасгулу Шадлинский завоевал золотую медаль международного турнира среди юниоров, который прошел в Северной Македонии, сообщают СМИ.
Шадлинский соревнуется в весе до 75 кг. В финальном поединке, который прошел в городе Куманово, азербайджанец оказался сильнее представителя Сербии.
Ранее юные боксеры из Азербайджана завоевали семь наград на турнире в грузинском Поти. Трое спортсменов добыли золотые медали, двое – серебряные.