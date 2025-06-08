Вестник Кавказа

Боксер из Азербайджана взял золото на турнире в Северной Македонии

Боксер из Азербайджана взял золото на турнире в Северной Македонии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аббасгулу Шадлинский из Азербайджана оказался лучше своих соперников на ринге в Северной Македонии.

Азербайджанский боксер Аббасгулу Шадлинский завоевал золотую медаль международного турнира среди юниоров, который прошел в Северной Македонии, сообщают СМИ. 

Шадлинский соревнуется в весе до 75 кг. В финальном поединке, который прошел в городе Куманово, азербайджанец оказался сильнее представителя Сербии. 

Ранее юные боксеры из Азербайджана завоевали семь наград на турнире в грузинском Поти. Трое спортсменов добыли золотые медали, двое – серебряные.

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