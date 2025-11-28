Боксер из Азербайджана выиграл чемпионат Европы

Субхан Мамедов стал лучшим боксером молодежного чемпионата Европы. Азербайджанец завоевал первое золото для сборной на турнире.
Азербайджанский боксер Субхан Мамедов завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы в весовой категории до 50 кг (для спортсменов не старше 23-х лет).
В финальном поединке Мамедов оказался сильнее представителя Украины Максима Рудика. Боксер доминировал на протяжении большей части боя, итоговый счет – 4:1.
Для азербайджанской команды под руководством Эльбруса Рзаева триумф Мамедова стал третьим успехом после бронзовых медалей Таги Насибова и Сабухи Ализаде.
Первенство Европы по боксу собрало более 270 молодых спортсменов из 33 стран.