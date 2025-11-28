Вестник Кавказа

Боксер из Азербайджана выиграл чемпионат Европы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Субхан Мамедов стал лучшим боксером молодежного чемпионата Европы. Азербайджанец завоевал первое золото для сборной на турнире.

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы в весовой категории до 50 кг (для спортсменов не старше 23-х лет). 

В финальном поединке Мамедов оказался сильнее представителя Украины Максима Рудика. Боксер доминировал на протяжении большей части боя, итоговый счет – 4:1. 

Для азербайджанской команды под руководством Эльбруса Рзаева триумф Мамедова стал третьим успехом после бронзовых медалей Таги Насибова и Сабухи Ализаде. 

Первенство Европы по боксу собрало более 270 молодых спортсменов из 33 стран.

