Бой Топурия и Царукяна согласовали в UFC

Российский боец Арман Царукян сразится с Илией Топурия, сообщили в США. Дата проведения поединка пока находится на стадии согласования.

Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Илия Топурия и второе место в рейтинге Арман Царукян проведут поединок. Об этом сообщил бывший претендент на титул, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен.

Он заверил, что бой испано-грузинского бойца и россиянина обязательно состоится, однако не уточнил, когда именно это произойдет.

"Я хочу официально рассказать вам об одном из самых засекреченных боев, обсуждение которых ведется прямо сейчас – Илия Топурия сразится с Арманом Царукяном. Да, я это говорю вам с полной уверенностью, что бой согласован"

– Чейл Соннен

Напомним, Царукян одержал в MMA 22 победы и потерпел три поражения. Топурия 17 раз побеждал своих соперников, на его счету ноль поражений.